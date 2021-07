Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut sambata, o convorbire telefonica cu cu omologul israelian, Yair Lapid, referitoare la incidentul care a implicat nava "Mercer Street" in zona stramtorii Hurmuz, in urma caruia a rezultat decesul unui navigator roman si al unuia britanic, informeaza…

- Un marinar roman a fost ucis de pirati in urma unui atac in Marea Arabiei. MAE precizeaza ca natura exacta a incidentului este inca in curs de investigare de catre autoritatile competente.Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident…

- „Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident cu caracter violent care a implicat, in zona stramtorii Hurmuz, nava "Mercer Street", pe care se afla acesta, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, luni, la sediul MAE, pe Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Seful diplomatiei romane a reafirmat angajamentul Romaniei pentru o Alianta mai puternica, atat din…

- Noua oameni au murit duminica, in Italia, dupa ce cablul unei telecabine s-a rupt, iar pasagerii au cazut. Incidentul a avut loc in apropierea lacului Maggiore, din nordul tarii. Salvatorii locali au...

- Șapte persoane au decedat și alte doua sunt date disparute, dupa ce o barca plina de turiști s-a rasturnat, in Indonezia. Incidentul s-a produs in momentul in care toți oamenii s-au așezat pe o singura parte, incercand sa faca un selfie.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, co-prezideaza, joi, impreuna cu omologul grec, Nikos Dendias, videoconferinta informala a ministrilor de Externe din statele membre ale Uniunii Europene, avandu-i ca invitati pe ministrii omologi din Republica Albania, Olta Xhacka, respectiv din Republica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va co-prezida, joi, impreuna cu omologul sau grec, Nikos Dendias, videoconferinta informala a ministrilor de Externe din statele membre ale Uniunii Europene, avandu-i ca invitati pe ministrii omologi din Republica Albania, Olta Xhacka, respectiv din Republica…