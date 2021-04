Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 4 – 5 aprilie o parte insemnata a teritoriului bulgar va fi afectata de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare. Astfel, au fost emise mai multe coduri de atentionare meteorologica: Un Cod portocaliu pentru precipitatii sub forma de ploaie este in vigoare pentru regiunile Kardjali, Haskovo, Yambol si Burgas, unde cantitatea de precipitatii va atinge…