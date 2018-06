Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, 20 iunie, ca romanul luat ostatic in Burkina Faso, in 2015, se afla in Mali, dupa ce a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara. “Discutiile…

- Deși nu se preda la școala, poate „Codul Bunelor Maniere” ar trebui sa devina disciplina obligatorie. De ce? Pentru ca de multe ori, oamenii nu mai țin cont de nicio regula și nici de cei din jur. De curand, un incident petrecut intr-un autobuz din București a devenit viral in mediul online datorita...…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost convocat, astazi, in Comisia de Politica Externa din Senat, la solicitarea parlamentarilor PNL. Audierea ministrului vine in contextul memorandumului de mutare a Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Conform Adevarul.ro, Melescanu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat rus drept "manifestarea nebuniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca, deși nu știe in cifre, in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc, relateaza News.ro. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat…