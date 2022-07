Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a numit-o pe Liliana Popescu-Birlan in functia de director general al Institutului Diplomatic Roman, a informat joi MAE. Mandatul acesteia incepe la data de 1 august. Liliana Popescu-Birlan este profesor universitar la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA, unde preda, printre altele, Politica Externa si Diplomatie, Teoria Relatiilor si Organizatiilor Internationale, Rusia si vecinatatea estica a UE si Mindful Research in Political Sciences. Este absolventa a Facultatii de istorie – filosofie din cadrul Universitatii din Bucuresti. In perioada…