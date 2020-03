Stiri pe aceeasi tema

- MAE, apel la turiștii romani sa revina in țara #Covid-19 Foto: Arhiva. În contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor întreprinse de alte state în vederea gestionarii și prevenirii raspândirii acesteia, Ministerul Afacerilor Externe recomanda…

- Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani care se afla ca turisti in strainatate sa inceapa demersurile necesare pentru scurtarea sederii si revenirea in tara, avand in vedere ca masurile adoptate la nivelul statelor, privind traficul aerian, pot suferi modificari de la o zi la…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor cetațenilor romani care se afla ca turiști in strainatate sa depuna demersuri pentru scurtarea șederii și revenirea in țara in cel mai scurt timp, in contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor altor state. Avand in vedere…

- In contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor intreprinse de alte state in vederea gestionarii și prevenirii raspandirii acesteia, Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor cetațenilor romani care se afla ca turiști in strainatate sa

- In contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor intreprinse de alte state in vederea gestionarii și prevenirii raspandirii acesteia, Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor cetațenilor romani care se afla ca turiști in strainatate sa depuna demersuri pentru…

- Ziarul Unirea Recomanari ale MAE pentru cetațenii romani aflați in strainatate pentru a nu pune in pericol siguranța celor de acasa Recomanari ale MAE pentru cetațenii romani aflați in strainatate pentru a nu pune in pericol siguranța celor de acasa In contextul evoluției la nivel global a infecției…

- In contextul evolutiei epidemiei de infectie cu COVID 19 la nivelul Europei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca la nivelul mai multor state europene au fost adoptate masuri exceptionale menite sa contribuie la limitarea raspandirii infectiei cu COVID 19, cu impact asupra liberei circulatii…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda turistilor romani care se afla in vacanta in Spania, Franta si Germania sa isi scurteze sejururile si sa revina de urgenta in Romania, in contextul evolutiilor pandemiei cu COVID-19 la nivel...