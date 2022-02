Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o informare, sambata, 12 februarie 2022, potrivit careia, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina. MAE precizeaza ca, asa cum a informat public anterior,…

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama unei eventuale invazii militare a Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Romania nu este prima țara care iși retrage personalul neesențial de la Kiev, acțiuni asemnatoare fiind intreprinse atat de SUA și Israel, cat…

- Franta si-a sfatuit luni cetatenii sa amane calatoriile neesentiale in Ucraina si sa nu mearga in zonele de frontiera din nordul si estul tarii, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Rusia vecina, informeaza France Presse. ''In masura posibilitatilor, se recomanda amanarea calatoriilor neesentiale…

- Statele Unite ale Americii au emis un ordin prin care solicita evacuarea diplomatilor aflati la Kiev. Personalul misiunii diplomatice este obligat sa paraseasca de urgenta Ucraina din cauza amenintarii invaziei ruse. Cetatenii americani sunt sfatuiti sa evite calatoriile neesentiale in Rusia.