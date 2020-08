Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat un comunicat prin care ii avertizeaza pe romani cu privire la calatoriile in afara țarii. Reprezentanții instituției ii sfatuiesc pe cetațeni sa nu efectueze deplasari internaționale daca nu este neaparat necesar.

- Un numar de 92 de cetațeni romani, inclusiv lucratori sezonieri, care au fost afectați de masurile luate in contextul pandemiei, au fost repatriați din Germania, anunța, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).„In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța revenirea in țara a 306 cetațeni romani de pe vasele de croaziera din America de Nord, prin Croația, care au fost blocați in strainatate din cauza restricțiilor impuse in contextul pandemiei, informeaza, joi, MAE.„In continuarea demersurilor intreprinse…

- Ministerul Afacerilor Externe a mentionat joi ca vor fi organizate, in perioada 21 - 24 mai, sapte zboruri din state europene pentru aducerea in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian, adoptate in…

