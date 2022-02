Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației din Ucraina, Dmitro Kuleba, a declarat ca a venit timpul ca Occidentul sa implementeze macar o parte din sanctiunile pe care le-a pregatit impotriva Rusiei, relateaza duminica Reuters, citat de Hotnews . „Rusia trebuie oprita chiar acum. Vedem cum se desfasoara evenimentele”, a spus…

- In contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, MAE le recomanda cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, recomanda sa ia in considerare parasirea teritoriului acestui stat cat…

- In contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca, in actualul context de securitate din regiune, tara noastra a fost consultata indeaproape de catre Statele Unite si a oferit asigurari ca Romania este protejata, scrie adevarul. Ministrul Aurescu a declarat sambata, intr-o emisiune la Antena…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Maramureșul este județ vecin cu Ucraina, prin urmare daca se declanșseaza razboiul in vecini in județ ne-am putea trezi cu refugiați. Autoritațile noastre sunt oricum in alerta in acest moment. Mai mult, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre,…

- Potrivit jurnaliștilor de la CNN, consilierul american pentru securitate, Jake Sullivan, ar fi spus ca amwricanii din Ucraina ar trebui sa plece din țara in cel mult 48 de ore. Asta fiindca se vorbește tot mai mult despre o invazie rusa in aceasta țara. In plus, chiar și britanii au fost sfatuiți ca…

- Pierderile militare ale Ucrainei ar putea varia intre 5.000 si 25.000 de oameni, in timp ce pierderile rusesti ar putea varia intre 3.000 si 10.000, considera analistii militari consultati de agentia de stiri.