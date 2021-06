Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in parteneriat cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) si Institutul Sportiv Roman (ISR), a lansat, luni, prima editie a cursului ''Diplomatia si geopolitica sportului'', desfasurat in format cu participare hibrida in perioada 28 iunie - 1 iulie. Initiativa urmareste promovarea valorilor sportive universale si a spiritului olimpismului, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit MAE, cursul "celebreaza simbolic energia si spiritul de fair play caracteristice pentru doua competitii sportive desfasurate in vara acestui an: Jocurile…