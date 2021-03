Stiri pe aceeasi tema

- La bordul navei "Davide B", unde au avut loc rapiri, in largul coastelor statului Benin, nu au fost cetateni romani, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.„Celula de Criza interinstituționala, convocata de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, a efectuat in regim de urgența o serie de…

- Ministerul de Externe transmite vineri, in legatura cu incidentul produs in largul coastelor statului Benin, unde nava „Davide B” a fost capturata de pirați: „Celula de Criza interinstituționala, convocata de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, a efectuat in regim de urgența…

- Un vas cu navigatori romani a fost rapit in largul coastelor statului Benin, mai exact in Golful Guineea. Ministerul Afacerilor Externe a convocat de urgența celula de criza. Presa internaționala a transmis ca rapirea vasului cu navigatori romani a avut loc joi, 11 martie, in largul coastelor statului…

- La Ministerul Afacerilor Externe a fost convocata Celula de criza interinstituționala, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, potrivit unui comunicat de presa, dupa ce un petrolier care are la bord cetateni ucraineni, romani si filipinezi a fost atacat de pirati in largul coastelor statului Benin.…

- Conform Dryad Global, cisterna Davide B, construita in 2016, de 19.800 dwt, operata de compania olandeza De Poli Shipmanagement, a fost capturata de 9 barbați inarmați. Nava are un echipaj de 21 de persoane, format din cetațeni ucraineni, romani și filipinezi.De Poli a confirmat ca 15 membri au fost…

- 15 marinari au fost rapiti de pirati in Golful Guineea, in Benin, de la bordul unei nave sub pavilion maltez, iar printre membrii echipajului de 21 de persoane se afla si navigatori romani, potrivit lui Adrian Mihalcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, citat de News.ro . Ministerul Afacerilor…

- O celula de criza interinstitutionala a fost convocata pentru a analiza si verifica informatiile potrivit carora, joi, ar fi fost rapiti mai multi navigatori de pe vasul "Davide B", in largul coastelor statului Benin, in componenta echipajului fiind si cetateni romani, arata Ministerul Afacerilor Externe…

- Cincisprezece marinari au fost rapiti de pirati in Golful Guineea de la bordul unui petrolier sub pavilion olandez, iar printre membrii echipajului, care numara 21 de persoane, se afla si navigatori romani. Deocamdata nu stie daca sau cati marinari romani au fost rapiti. Alți șase navigatori ai navei…