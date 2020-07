Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au anuntat prelungirea cu pana la zece zile a masurilor privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania, masuri valabile initial pana la data de 31 iulie a.c. Astfel, romanii care…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis vineri ca a fost prelungita cu 10 zile obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile pentru persoanele care intra in Italia si care s-au aflat in Romania sau au tranzitat tara noastra. Exceptie de la aceasta masura fac membrii…

- Danemarca interzice intrarea romanilor. Vor fi primiți doar daca au ”motive intemeiate”. Din cauza situației epidemiologice alarmante, Romania a fost inclusa de catre autoritațile din Danemarca pe lista statelor ai caror turiști nu vor putea intra in aceasta țara. Masura intra in vigoare de la 1 august,…

- "Am trimis de urgenta o scrisoare ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, cerand o derogare pentru participantii la Palermo Ladies Open. Masura ar afecta o jucatoare ca Simona Halep, numarul 2 mondial si campioana de Wimbledon, care nu ar mai putea participa la turneul de la Palermo", au anuntat organizatorii…

- Austria a introdus Romania pe lista țarilor cu alerta, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. In cazul in care nu este respectata masura autoizolarii, amenda poate ajunge pana la 1.450 de euro, potrivit…