- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, un mesj de condoleante, dupa decesul lui Hildegard Puwak, fostul ministrul al Integrarii Europene in Guvernul condus de Adrian Nastase, anuntand ca initiativele acesteia au dus la atingerea obiectivului de aderare a tarii in UE.

- Fostul premier Adrian Nastase reactioneaza la vestea mortii fostului ministru al Integrarii Europene din guvernul pe care l-a condus, Hildegard Puwak. Aceasta a murit vineri, 25 mai, la varsta de 68 de ani."A murit Hildegard Puwak. Rolul ei in ceea ce priveste integrarea Romaniei in Uniunea…

