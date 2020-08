Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și Ungaria iși inchid frontierele, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Incepand cu data de 29 august, ora 00.00, pana pe 28 septembrie 2020, se interzice intrarea cetațenilor straini și apatrizilor pe teritoriul Ucrainei, cu excepția urmatoarelor categorii: rudele de gradul I ale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca incepand cu 29 august, ora 00.00, pana pe 28 septembrie este interzisa intrarea cetatenilor straini si apatrizilor pe teritoriul Ucrainei. Tranzitul este permis. Potrivit unui comunicat MAE, exceptie fac urmatoarele categorii: rudele de gradul I ale…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in 27 august, autoritatile ucrainene au modificat conditiile de intrare in aceasta tara pentru cetatenii straini, noile reguli urmand sa intre in vigoare in 29 august. "Astfel, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ucrainene, incepand…

- Șeful de cabinet al premierului maghiar Viktor Orban a anunțat ca Ungaria iși va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19. Oficialul maghiar a explicat ca, pe langa inchiderea granițelor pentru straini, țara sa are in plan sa…

- Ucraina a restricționat accesul cetațenilor straini incepand de vineri, 28 august, in urma creșterii numarului cazurilor de coronavirus pe teritoriul țarii, a anunțat Ministerul de Externe de la Kiev, citat de agenția Unian.https://www.unian.net/tourism/news/v-jizd-do-ukrajini-dlya-inozemciv-zaboronili-do-kincya-veresnya-novosti-11124992.htmlRestricțiile…

- Ambasada Republicii Moldova in Ucraina aduce la cunoștința cetațenilor Republicii Moldova ca, in scopul prevenirii raspindirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ucrainei, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei in cadrul ședinței sale din 26 august curent a decis de a interzice intrarea cetațenilor straini…

- "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile slovene au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare si tranzit pe teritoriul Republicii Slovenia, intrate in vigoare la data de 31 iulie 2020. Noile conditii vizeaza cetatenii care vin din state cu risc epidemiologic ridicat, printre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 98 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Austria si al Regatului Tarilor de Jos. Potrivit unui comunicat al MAE transmis sambata AGERPRES, repatrierea a fost asigurata prin intermediul a doua curse aeriene operate de…