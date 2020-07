Stiri pe aceeasi tema

- "In sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, Ministerul Sanatatii a facut publica…

- Incepand cu data de 9 iulie 2020 completarea obligatorie a formularului electronic (Passenger Locator Form) de catre persoanele care intra pe teritoriul Republicii Elene (pe cale aeriana, rutiera sau maritima) trebuie facuta cu cel puțin 24 de ore inainte de sosirea in Republica Elena. Nerespectarea…

- Centre speciale pentru romanii care merg in Grecia. Premierul Ludovic Orban spune ca va transmite un mesaj pentru ca toate centrele acreditate pentru efectuarea de teste pentru coronavirus sa faca analizele necesare romanilor care au sejururi in Grecia. “Maine de la ora 9 am convocat o conferinta cu…

- Autoritațile din Grecia au anunțat noi restricții la granița, dupa ce cazurile de coronavirus, in special cele importate, au inceput sa creasca in ultimele zile. Astfel, toți cetațenii straini care intra in Grecia la vama Kulata-Promachonas sunt obligați sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ…

- In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate astazi de catre autoritațile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetațean roman aflat in Insula…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu noul coronavirus. In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate…

- Despre noul formular Passenger Locator Form (formular de localizare a pasagerilor PLF) care trebuie completat de acum încolo de catre toți pasagerii zborurilor internaționale catre Grecia, scrie în detaliu ziarul german Handelsblatt, care critica introducerea într-un termen atât…

- Autoritațile locale din Calan au lansat o aplicație prin care cetațenii au posibilitatea de a sesiza online stricaciunile de pe domeniul public. Aplicația pentru orașul Calan, are o noua facilitate, respectiv notificarea problemelor aparute la bunurile urbane. ”Daca observați deteriorari,…