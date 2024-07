Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante surprinse, joi, in orașul Leeds din Anglia. O mulțime furioasa, din care pare ca faceau parte și romani, a distrus și rasturnat o mașina de poliție și a dat foc unui autobuz. In inregistrarile distribuite pe rețelele sociale se aud strigate in limba romana, scrie digi24.ro

- O confruntare de proporții a avut loc joi seara, 18 iulie, in orașul Leeds din Anglia. Mai mulți romani au luat parte la o revolta care ar fi izbucnit din pricina unei incercari de preluare a unor copii in grija statului.

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului. "Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds, se mentioneaza intr o postare pe X care a adunat peste…

- Scene șocante surprinse joi in orașul Leeds din Anglia. O mulțime furioasa, din care pare ca faceau parte și romani, a distrus și rasturnat o mașina de poliție și a dat foc unui autobuz. In inregistrarile distribuite pe rețelele sociale se aud strigate in limba romana.

- Timp de 13 ani, nimeni n-a știut nimic de Timmothy Pitzen, un baiat din Illinois, SUA, care a disparut in mod misterios in 2011, dar apropiații cred ca inca este in viața și traiește intr-o comunitate mormona, izolat de lumea exterioara și fara sa știe ca oamenii il cauta.

- Banii influencerilor, din nou in vizorul autoritatilor. Protectia Consumatorilor anunta ca cine face reclama mascata la produse sau servicii pe retele risca suspendarea contului. Si ANAF vrea ca cei care castiga bani in online sa-si plateasca taxele. Intai, influencerii vor fi convinsi cu vorba buna:…

- Tribunalul Vaslui a dispus in cazul fostului presedinte al CJ Dumitru Buzatu indepartarea de la dosar a unor mijloace de proba constand in inregistrari efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice. Totodata, instanta cere DNA sa precizeze daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita…

- Pensionarii se confrunta cu riscul de a ramane fara pensie intr-o serie de situații prevazute de noua lege a pensiilor. Este esențial ca aceștia sa fie atenți și sa ințeleaga prevederile legale pentru a-și proteja acest drept vital, conform avertismentului transmis de Casa de Pensii. O preocupare majora…