- MAE a solutionat situația celor 17 turiști romani din Sri Lanka Foto: mae.ro Ministerul de Externe anunța ca a reușit sa rezolve situația celor 17 turiști români plasați în carantina în Sri Lanka, dupa ce unul dintre ei a fost testat pozitiv cu coronavirus. …

- UPDATE, ora 11:15 – Ministerul roman de Externe anunta ca romanilor, care erau blocati pe aeroportul mexican Cancun, li s-a permis accesul in Mexic. Informatia vine dupa ce ieri seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, a avut o discutie la telefon cu omologul sau din Mexic. Doar 5 romani nu au primit…

