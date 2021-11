MAE informeaza ca Ambasada Romaniei la Rabat a efectuat, in regim de urgența, demersuri pentru identificarea unor zboruri alternative The post MAE informeaza ca Ambasada Romaniei la Rabat a efectuat, in regim de urgența, demersuri pentru identificarea unor zboruri alternative pentru cei 72 de romani sunt blocați in Maroc first appeared on Partener TV .