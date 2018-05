Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei ca autoritatile locale extind pana pe 11 noiembrie regimul...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei sau Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana in luna noiembrie. In aceste conditii, toate persoanele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civila (SNPVAC), in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 și 2…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, in perioada 8 aprilie 2018, ora 20:00 ndash; 10 aprilie 2018, ora 08:00,…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, Spring Storm 18. Este organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale…

