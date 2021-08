MAE: Încă un cetățean român a fost evacuat din Afganistan cu al doilea zbor al aeronavei Forțelor Aeriene Române Inca un cetațean roman a fost evacuat din Afganistan de aeronava Fortelor Aeriene Romane, potrivit Ministerului afacerilor externe. Cetațeanul roman, angajat al unei agenții NATO, a reușit sa ajunga pe aeroportul internațional din Kabul și sa fie preluat de avionul militar. La bord au urcat și trei cetațeni ai unor state europene aliate: un cetațean bulgar, unul britanic și unul american. Astfel, aeronava militara de transport a Forțelor Aeriene Romane a aterizat, in condiții de siguranța, in cursul nopții de joi spre vineri pe aeroportul internațional din Kabul. Ca și in cazul primului zbor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

