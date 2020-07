Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru turiști romani aflați in Grecia au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, trei cazuri au fost confirmate in insula Thassos, iar un caz in Lefkada, se arata in comunicatul transmis de Ministerul de Externe.„Cu privire la cetatenii romani testati pozitiv pentru COVID-19 pe teritoriul Republicii…

- Alti patru turisti romani din Grecia au fost confirmati cu coronavirus, trei in insula Thassos si unul in Lefkada, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care face apel la romanii diagnosticati cu COVID-19 in aceasta tara sa respecte masurile autoritatilor de acolo, inclusiv carantina.Potrivit…

- Alți patru romani infectați cu coronavirus au fost depistați in Grecia, potrivit informațiilor publicate vineri seara de Ministerul Afacerilor Externe. Trei cazuri au fost confirmate pe insula Thassos și unul in Lefkada.

- Trei cetațeni romani aflați in Grecia, doi in Salonic și unul in Corfu, au fost confirmați cu noul coronavirus și au fost plasați in carantina, informeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe. In ceea...

- De la bal, la spital. Doi romani aflați in concediu in Insula Thassos și, respectiv, Paralia Katerini au fost testați pozitiv pentru infecția cu COVID-19. Informațiile au fost furnizare de Ministerul Afacerilor Externe, care citeaza date ale autoritaților locale elene. Potrivit sursei citate, cetațeanul…

- Toate persoanele care vor intra in Grecia prin vama Kulata vor fi testati pentru noul coronavirus, au anunțat autoritațile elene. Autoritatile elene au facut un anunt extrem de important care ii vizeaza si pe turistii romani care si-au planuit o vacanta in Grecia. Potrivit novinite.com, absolut toate…

- bull; La abatorul respectiv a fost depistat un focar de coronavirus Alti zece cetateni romani, lucratori la abatorul din localitatea germana Birkenfeld, au fost conformati ca infectati cu coronavirus, precizeaza Agerpres, citand Ministerul Afacerilor Externe. La abatorul respectiv a fost depistat un…

- Peste 200 de romani, angajati la un abator din Birkenfeld, de langa orasul german Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus, iar in prezent sunt in carantina, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, 300 de angajati ai abatorului…