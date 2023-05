Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 46 de persoane, 39 de cetateni romani si sapte membri de familie ai acestora, cetateni straini, au fost evacuați pana in prezent din Sudan. Ministerul Afacerilor Externe a informat ca datorita demersurilor task force-ului interinstitutional convocat de ministrul Bogdan Aurescu, un cetatean…

- In continuarea precizarilor de presa pe tema evacuarii cetatenilor romani si a membrilor de familie ai acestora din Sudan, Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca alte 14 persoane 11 cetateni romani si 3 membri de familie ai acestora au parasit Sudanul.Potrivit MAE, 6 cetateni romani si doi…

- In total, 39 de romani au fost salvați din Sudan dupa razboiul declanșat in urma cu doua saptamani și a mai ramas unul singur, care nu dorește evacuarea, a informat Ministerul Afacerilor Externe, sambata, 29 aprilie.Alte 14 persoane, 11 cetațeni romani și 3 membri de familie ai acestora, au parasit…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca alte 14 persoane, 11 cetațeni romani și trei membri de familie ai acestora, au parasit Sudanul.Potrivit MAE, șase cetațeni romani și doi membri de familie au parasit Sudanul vineri cu un zbor de evacuare organizat de catre autoritațile britanice, cu destinația…

- Alți 14 romani au parasit Sudanul impreuna cu doi membri de familie. Majoritatea acestora, respectiv 15, au juns in Egipt, cu excepția unei singure persoane. Ministerul roman de Externe a anunțat ca va acorda sprijinul necesar pentru a aducerea in Romania noua cetațeni romani și a unui membru de familie,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma demersurilor task force-ului interinstituțional convocat de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu la data de 16 aprilie 2023, alți 14 cetațeni romani și doi membri de familie au parasit Sudanul.

- 26 aprilie 2023 Precizari de presa privind noi evacuari ale unor cetateni romani si membri de familie ai acestora din Sudan in contextul situatiei de securitate foarte dificile In continuarea precizarilor de presa din data de 23 si 24 aprilie 2023 www.mae.ro node 61711 si www.mae.ro node 61713 , Ministerul…

- Noua cetațeni romani și un cetațean sudanez au fost evacuați din Sudan in noaptea de duminica spre luni, in urma unui zbor de evacuare organizat de autoritațile franceze. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma demersurilor task force-ului interinstituțional convocat de ministrul…