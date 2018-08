Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, marți, ca au fost identificați alți doi romani raniți in accidentul de la Bologna, bilanțul ridicandu-se astfel la trei persoane, potrivit Mediafax. ”Potrivit ultimelor date obținute de Consulatul General al Romaniei la Bologna de la autoritațile italiene,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 67 au fost ranite in urma incidentului, anunta autoritatile italiene. Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca un roman a fost ranit in explozie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca barbatul este sofer de tir si se afla in coloana de masini…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in urma exploziei petrecute la data de 6 august 2018, la Bologna, circulatia pe autostrada A14 este intrerupta in zona afectata de accident. O echipa consulara din cadrul Consulatului…

- Cel doua persoane au decedat si alte 70 au fost ranite dupa explozia unui camion, luni dupa-amiaza, pe o sosea din Italia, in apropiere de aeroportul din Bologna. Explozia a provocat un incendiu puternic, iar deflagratia s-ar fi produs ca urmare a unui accident. MAE roman sustine ca autoritatile italiene…

- Cel mai grav rutier din istoria țarii noastre a avut loc in anul 1980, atunci cand un autobuz plin cu 48 de calatori s-a prabușit intr-o mlaștina din județul Botoșani. Pe 29 iunie 1980, pe un drum din judetul Botosani, la granita cu Suceava, avea sa aiba loc unul dintre cele mai cumplite accidente…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca accidentul rutier produs pe Drumul National 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in Romania, este in atentia Consulatului General al Romaniei la Gyula, potrivit Agerpres."Oficiul…

- Opt romani au fost raniti in accidentul produs pe drumul national 42 din Ungaria, iar dintre acestia, sase au primit ingrijiri la fata locului, iar ceilalti doi au suferit rani grave si au fost transportati la spital, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Opt romani au fost raniti…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Vidin, 11 romani fiind raniti usor, potrivit primelor informatii furnizate de Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti.