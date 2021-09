Stiri pe aceeasi tema

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai…

- Romania a salvat 15 cetațeni afgani, unii dintre ei fiind foști colaboratori ai militarilor romani in Afganistan. Toți cei 15 au fost evacuați din Afganistan in Pakistan pe cale terestra. Informația a fost oferita de Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei. Cu alte cuvinte, misiunea a fost extrem…

