Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta sambata ca, in continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta sambata ca, in continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE transmite ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul dupa amiezii zilei de 12 octombrie 2023, respectiv al noptii…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul deteriorarii situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul dupa-amiezii zilei de 11 octombrie 2023, respectiv al nopții…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, informeaza News.ro.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca alti 115 cetateni romani au revenit in tara, luni, din Israel, cu o cursa a unei companii aeriene private, potrivit news.ro.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 9 octombrie 2023, alti 115 de cetateni romani au revenit in Romania, din Israel prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata.MAE precizeaza ca echipa consulara…