- Inca 15 cetațeni afgani, colaboratori ai forțelor armate romane, precum și studenți cu burse in Romania, au fost evacuați sambata din Afganistan, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Conform unui comunicat al MAE, cei 15 cetațeni afgani au fost evacuați cu succes…

- Cetatenii romani evacuati din Afganistan ajung sambata, 21 august, in tara, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. „Cetatenii romani care au fost evacuati din Afganistan ca rezultat al demersurilor Celulei de criza interinstitutionale, convocata in data de…

- Romanii au ajuns vineri dimineața pe aeroportul din capitala Afganistanului, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Ei fac parte dintre cei 16 romani care au anunțat ca vor sa plece din Afganistan dupa ce țara a cazut in mainile talibanilor. Doi romani au mai fost evacuați pana acum cu aeronava trimisa,…

- Un grup format din 14 cetațeni români a fost transferat în incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii români sunt în siguranța în incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri MInisterul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni…