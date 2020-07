Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Atena au anuntat ca 61 de romani aflați in Grecia sunt infectați cu noul coronavirus. Ministerul de Externe de la București a explicat ca a transmis informații doar despre 16 romani infectați, pentru ca unii dintre ei au cerut in mod expres discreție cu privire la situația lor și…

- Aproape 1.000 de romani care lucreaza la abatorul de carne din Germania devenit cel mai mare focar de COVID al Europei au fost confirmati cu coronavirus, conform datelor transmise joi de Ministerul roman de Externe.

- Ministerul de Externe informeaza asupra faptului ca n randul lucratorilor din cadrul unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, Germania, a fost depistat un focar uriaș de coronavirus. Astfel, din cele 1300 de cazuri depistate, peste 50% dintre cei infectați sunt romani.Citește…

- Un focar de coronavirus a fost depistat in comunitatea de romani din Magdeburg, oraș situat la 150 de kilometri de Berlin. Un roman de acolo a murit și alți 37 s-au imbolnavit, a anunțat Ministerul de Externe de la București.

- Ministerul de Externe anunța ca 85 de romani care lucreaza ca muncitori sezonieri la o ferma din Germania au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Toți au fost plasați in carantina, iar costurile cu hrana și cazarea sunt suportate de catre angajator, care acorda și o diurna zilnica de 50 de…

- Ministerul de Externe prin Consulatul General al Romaniei la Munchen s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media din Germania referitoare la depistarea unor cazuri de infectie cu virusul COVID-19 in randul mai multor lucratori ai unei companii de prelucrare a carnii din landul Bavaria.…

- Mai mulți romani, care lucreaza intr-un abator din nord-vestul Germaniei, au fost infectați cu coronavirus, a confirmat Ministerul de Externe. Conform presei germane, ar fi vorba despre 92 de angajați, 62 dintre ei locuind intr-un complex comun. Presa nu a transmis și ce naționalitate au toți acești…

- Inspectorii de sanatate și securitate a muncii au constatat ca in fabrica nu erau indelinite cerințele de protecție impotriva COVID. Ministerul de Externe a verificat și toți angajații au contract de munca și asigurare medicala.