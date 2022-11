Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a reacționat, sambata, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a acuzat Romania ca vrea bucați din Ucraina.Ministerul Afacerilor Externe a transmis o poziție fața de declarațiile președintelui Vladimir Putin privind Romania. „Ministerul Afacerilor Externe al…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge aserțiunile exprimate de președintele Federației Ruse care induc in mod fals ideea ca Romania ar avea pretenții teritoriale fața de Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consilierul presedintelui ucrainean, Mihailo Podoliak, a declarat in exclusivitate intr-un interviu acordat Digi24.ro, ca Ucraina este recunoscatoare Romaniei pentru ajutorul oferit in toata aceasta perioada. „Sunteti unii dintre acei parteneri ai nostri care inteleg tot si pun corect accentele, asta…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor „acorduri de intrare in componența Federației Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse, ca urmare a razboiului de agresiune declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Locuitorii din Tuva, una dintre cele mai izolate regiuni ale Federației Ruse, incearca sa iasa din saracie cu riscul de a muri intr-un razboi care nu e al lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…

- Istoricul Serhy Yekelchyk, profesor la Universitatea din Victoria-Canada si unul dintre cei mai apreciati specialisti privind relatiile ruso-ucrainene, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre razboiul din Ucraina si viitorul sau, precum si despre importanta Romanei in regiune.