- ​Autoritațile din Germania au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 3 octombrie, ora 00:00. Conform noilor reglementari, romanii care intra in țara trebuie sa prezinte fie dovada vaccinarii cu schema completa, fie un document care atesta trecerea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic. Romania și Grecia au trecut in zona galbena, iar Austria in zona roșie. Copiii pana la 12 ani nu mai stau in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi noua lista…

