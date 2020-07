Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas) se desfasoara in prezent normal, fara coloana de autoturisme in asteptare, iar accesul masinilor se realizeaza pe patru benzi, fiind operationale si trei puncte de testare pentru infectia cu COVID-19, precizeaza…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe precizeaza ca la ora actuala, timpul de asteptare la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Grecia (Kulata-Promachonas) este de aproximativ trei ore, iar coloana de masini aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde pe trei kilometri.

- Ziarul Unirea HAOS la granița: Coada de 12 kilometri și ore intregi de așteptare la frontiera intre Bulgaria și Grecia Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a reluat in regim de urgența demersurile pe langa Ministerul de externe elen, cerand autoritaților elene atat identificarea in cel mai scurt…

- Ministerul Afacerilor Externe a reluat in regim de urgenta demersurile pe langa autoritatile elene pentru fluidizarea traficului la punctul de frontiera Kulata - Promachonas si informeaza sambata ca, la acest moment, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- Coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera Kulata – Promachonas are sambata la pranz o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de așteptare fiind de aproximativ 6 ore, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care citeaza informații de la Ambasada Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…