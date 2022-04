Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, anunța ca a inceput o ancheta interna la Teatrul Național din București, asta dupa ce s-a aflat ca s-au distribuit reviste de propaganda pro-Rusia. Romașcanu susține ca așa ceva nu poate fi tolerat intr-o instituție simbol a culturii din Romania.

Presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez si presedintele Estoniei, Alar Karis vin, joi, intr-o vizita officiala in Romania, in contextul razboiului din Ucraina, cei doi urmand sa fie primiti la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.

Doi bebeluși, de 5 și 14 zile, cu probleme grave de sanatate au fost transportați luni de urgența cu la spitale din Timișoara și București, anunța Mediafax.

Dimensiunea economica a vizitei vicepresedintei SUA, Kamala Harris, la Bucuresti: NATO este o garantie de securitate si pentru investitiile din Romania. Vizita Kamalei Harris vine si cu un mesaj de incredere pentru investitori si mediul de business.

In contextul evenimentelor prilejuite de vizita vicepreședintelui american Kamala Harris la București, in data de vineri 11 martie, s-au dispus o serie de masuri, insoțite de recomandari menite sa vina in sprijinul cetațenilor pe toata durata acestui eveniment, transmite Poliția Capitalei.

"Romania are un rol major, in prima linie a UE in ceea ce privește gestionarea crizei refugiaților. Acest lucru este confirmat de prezența președintelui Comisiei Europene la București.", susține senatorul PSD Alfred Laurențiu.

Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres.

In urma analizarii unui nou lot de 171 de probe recoltate de la romani infectați cu noul coronavirus, MedLife a identificat 46 cazuri de infectare cu subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron. Cele mai multe cazuri provin din Brașov și București.