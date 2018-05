Ministerul Afacerilor Externe transmite ca "este deosebit de preocupat" de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii aeronavei malaeziene la bordul careia se aflau 298 de persoane care si-au pierdut viata, care include experti din Olanda, Ucraina, Malaysia, Australia si Belgia, cuprinse in raportul interimar publicat in cursul zilei de 24 mai 2018.



Intr-un comunicat de presa remis vineri AGERPRES se afirma ca, in aplicarea Rezolutiei 2166/2014 a Consiliului de Securitate al ONU, MAE considera esentiala implicarea in mod special…