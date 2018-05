Stiri pe aceeasi tema

- Dovezile gasite de anchetatorii olandezi sugereaza ca Rusia ar fi fost implicata direct in doborarea avionului malaezian MH17, a declarat vineri ministrul olandez de Externe, Stef Blok, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Diplomatia rusa a denuntat joi ca "acuzatii gratuite" vizand "sa discrediteze" Rusia concluziile anchetatorilor internationali potrivit carora racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 apartinea armatei ruse, relateaza AFP."Evident ca este vorba despre acuzatii gratuite…

- Dupa ce zilele trecute s-a vehiculat ideea exhumarii fetitei de cinci ani care a fost ucisa in urma cu mai bine de o saptamana in Baia Mare, investigatorii sustin ca nu s-a pus si nu se pune problema unui astfel de demers, cel putin in stadiul actual al anchetei. “Probele ADN au fost prelevate corect…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca se va declansa o ancheta in cazul subofiterului in varsta de 22 de ani, de la o unitate militara din municipiul Focsani, care s-a impuscat cu arma din dotare in timp ce se afla in serviciul de paza. "Asteptam sa vedem rezultatele…

- Ministerul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, duminica, dupa crosul dedicat veteranilor de razboi, ca asteapta rezultatele anchetei privind sinuciderea militarului de la Focsani, mentionand ca acesta a fost testat psihologic in luna februarie si ca este convins ca psihilogii isi fac treaba.Citește…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a manipulat rezultatele anchetei sale privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal pentru a acuza Rusia, a afirmat sambata seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, transmite AFP, conform agerpres.ro. Potrivit lui Lavrov,…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a facut vineri, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, un apel catre "toti oamenii responsabili din tara sa ia atitudine" fata de "asaltul" pe care majoritatea PSD-ALDE il va da la adresa Justitiei, luni, prin votul final asupra celor trei legi referitoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…