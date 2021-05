Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profunda ingrijorare cu privire la ''demersul inadmisibil'' al autoritatilor belaruse care au fortat aterizarea la Minsk a unui avion de pasageri, care zbura pe ruta Atena - Vilnius, si il condamna cu fermitate. Potrivit unui comunicat…

- Liderii Uniunii Europene și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice l-au avertizat, duminica, pe liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko, ca deturnarea, la Minsk, a cursei la bordul careia se afla activistul anti-regim Roman Protasievici nu va ramane fara consecințe. Din ordinul președintelui…

- „Suntem in situație de criza de la deturnarea avionului de catre autoritațile din Belarus. Este o situație inacceptabila. Pot sa va spun ca la 17:50 avionul a decolat spre Vilnius, este prima știre buna, sigur, dupa proceduri deosebit de dificile și diferite pretexte ale autoritaților de pe aeroportul…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat in urma deturnarii de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk, la ordinul președintelui Alexandr Lukasenko, pentru ca autoritațile sa aresteze un opozant aflat la bordul navei. MAE considera incidentul ca fiind unul deosebit de grav.…

- Un avion al companiei Ryanair, care circula pe ruta Atena - Vilnius, a fost deturnat de Belarus și forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk. Totul deoarece la bordul aeronavei se afla un jurnalist opozant regimului Lukasenko, pe care autoritațile au vrut sa il aresteze.

- Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza, care vizeaza zone civile locuite din Israel. MAE precizeaza ca a fost constituit un Task Force, care s-a intrunit de urgența pentru monitorizarea permanenta și evaluarea situației din Israel. „Ministerul…

- Una dintre cele mai cunoscute companii aeriene din Romania pregateste piloti de avion in vederea angajarii, programul constand in 750 de orede pregatire la sol, 60 de ore de simulator si 145 de ore de instruire in zbor.

- Barbatul de la mansa era singur la bord si a scapat cu viata. A iesit din carlinga ajutat de turisti.Aparatul de zbor data din Al Doilea Razboi Mondial si a devenit din nou operational dupa ce a fost supus unui proces amplu de restaurare. Problema mecanica aparuta in toiul zborului este acum investigata…