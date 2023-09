Stiri pe aceeasi tema

- Karin Kneissl, un fost ministru de Externe din austriac, care l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta sa, in 2018 și si a dansat cu el, a inchiriat o casa intr-un sat din Rusia si spune ca ii place la nebunie, relateaza POLITICO. „Bunici, mere, vara, inot in rau. Este o viata buna. Nu am nevoie de Maldive…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri transferul catre cooperarea cu Ucraina si cu Republica Moldova a unei sume de 135 de milioane de euro, prevazuta initial pentru programe cu Rusia si Belarus.

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Invazia rusa in Ucraina a schimbat modul in care Germania privește securitatea și a facut Berlinul sa realizeze ca nu a ascultat aliații est-europeni care au avertizat asupra amenințarilor din partea Moscovei, a scris Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, potrivit The Guardian.

- China a anulat, din motive neprecizate, o vizita a sefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, programata pentru saptamana viitoare la Beijing, a declarat marti un purtator de cuvant al UE, citat de Reuters . ”Din pacate, am fost informati de omologii chinezi ca datele preconizate pentru…

- Un om de afaceri, Bill Browder, este mandru ca a devenit inamicul public al lui Vladimir Putin, dupa ce fusese cel mai mare investitor din Rusia, la un moment dat. Acum bancherul, fost prieten cu Putin, a emis un avertisment despre faptul ca președintele rus pregatește o mișcare ”dramatica”. Declarația…

- Comisia Europeana propune o creștere direcționata a cheltuielilor UE pentru suplimentarea cadrului financiar multianual - CFM.Evenimentele petrecute la scara globala in ultimii ani: pandemia, razboiul din Ucraina, au dus la creșterea cheltuielilor prevazute inițial de Executivul de la Bruxelles.Prin…