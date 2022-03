Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, ca incepand din 24 februarie au intrat in Romania aproape 1.500 de cetateni rusi, iar 1.142 au iesit. Potrivit MAE, din 24 februarie si pana la 2 martie, inclusiv, au intrat in Romania un numar de 1.488 de cetateni rusi, in timp ce 1.142…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, pana miercuri dimineata, in Romania au intrat 118.461 de refugiati ucraineni, 46.435 dintre acestia decizand sa ramana in tara noastra, iar dintre ei aproximativ 18.000 sunt copii. “Pana la ora 8,00, in aceasta dimineata, pe teritoriul Romaniei au intrat 118.461…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, astazi, la nivelul Guvernului, task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Acestea sunt concluziile reuniunii: „Ministerul Afacerilor Externe continua monitorizarea situației cetațenilor romani din Ucraina…

- Romania este țara care are cea mai mare granița terestra cu Ucraina și se ridica in mod firesc urmatoarea intrebare: cați refugiați poate primi Romania in enevtualitatea unui razboi. Premierul Nicolae Ciuca nu a știut sa dea un raspuns exact. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania poate…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati din Ucraina. Intrebat ce numar de refugiati ar putea primi Romania, el a raspuns: „Un numar destul de mare”. Premierul a aratat, cu privire la situatia din Ucraina, ca inca nu exista o analiza…

- Ministerul Afacerilor de Interne a postat un mesaj in stilul sau caracteristic pe Facebook, cu ocazia Zilei Indragostiților (Valentine’s Day). Deși mulți romani considera ca aceasta zi nu ar trebui sarbatorita la noi in țara, avand in vedere ca noi avem Dragobetele, mai multe instituții ale statului…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, cu privire la scandalul dintre sotii Sosoaca si jurnalistii italieni, ca partea italiana a cerut ambasadorului Romaniei la Roma informatii referitoare la masurile adoptate, in urma incidentului, iar diplomatul roman a transmis ca „a fost demarata o ancheta de…