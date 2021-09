Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a declarat ca social-democrații susțin necesitatea plafonarii prețurilor la energie și au venit, miercuri, cu un proiect concret pentru plafonarea temporara a prețurilor la gaze și energie. Mirela Adomnicai a sus ca premierul Cițu a dezinformat din ...

- Spitalul din orasul Falticeni, judetul Suceava, a carei constructie a inceput in urma cu 30 de ani, urmeaza sa fie deschis astazi. Spitalul este unul dintre putinele construite de la zero de statul roman dupa Revolutie. Unitatea medicala a fost dotata cu aparatura de ultima generatie si a primit toate…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat miercuri ca Iranul va avea in doua luni materialele necesare fabricarii unei bombe atomice, motiv pentru care a cerut comunitatii internationale un plan diferit fata de reluarea acordului nuclear din 2015, relateaza agentia EFE.”Nu stim daca regimul…

- Marea Britanie și SUA se alatura Israelului si considera ca Iranul a fost in spatele atacului petrolierului in urma caruia au fost ucisi un roman si un britanic și au promis sa raspunda, considerand ca este o incalcare a dreptului internațional, informeaza BBC . Intr-o declarație facuta duminica, ministrul…

- Ambasadorul Romaniei in Grecia, George Ciamba, a murit duminica noaptea. Avea 55 de ani și se pare ca sufea de cancer. El a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene in 2019, cand Romania a detinut presedintia Consiliului Uniunii Europene. George Ciamba a fost numit in functia de ministru delegat…

- Slavia Praga a primit deja prima oferta din partea vicecampioanei Turciei, Galatasaray, pentru Nicolae Stanciu, iar acesta ar putea pleca daca cele doua cluburi se înțeleg în privința sumei de transfer. Nicolae Stanciu a traversat o perioada foarte buna la Slavia Praga, unde a ajuns…

- Propunerea franco-germana de organizare a unui summit european cu Vladimir Putin se lovește de opoziția statelor baltice și a Poloniei, mulți diplomați refuzand sa susțina o resetare a relațiilor cu o Rusie pe care o percep drept ostila, scrie publicația europeana Politico. Inainte de summitul european…

- Presedintele Klaus Iohannis, participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la care se va discuta despre coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei, procesul de redresare economica, gestionarea fenomenului migratiei si relatiile externe ale UE. Totodata, Iohannis…