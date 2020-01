Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este profund ingrijorata de evolutiile recente din Orientul Mijlociu dupa atacul asupra Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna ferm - si dupa masurile de protectie preventive luate in consecinta de SUA. Detensionarea este esentiala pentru a evita deteriorarea suplimentara a situatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala. "Alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala", a spus seful statului intr-o conferinta de presa organizata la sediul PNL. AGERPRES/(A -…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat vineri ca banii pe care i-a castigat au fost "intotdeauna" din relatii cu firme private. "Intotdeauna, banii pe care i-am castigat, i-am castigat in relatii cu firme private", a afirmat Orban, la sediul central al PNL, ca raspuns la o intrebare…