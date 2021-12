Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, miercuri seara, cu referire la situatia cetatenilor romani blocati temporar in Maroc, in contextul suspendarii unor curse aeriene inspre si dinspre aceasta tara, ca pana la acest moment, 127 de romani au cerut sa fie repatriati. ‘MAE continua demersurile pentru organizarea zborului de repatriere a cetatenilor romani blocati in Maroc, organizat in conformitate cu deciziile recent adoptate in cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, respectiv la nivelul Guvernului. Pana la acest moment, pe baza solicitarilor de asistenta consulara primite…