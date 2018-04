MAE, despre situatia din Siria: Romania, solidara cu aliatii si partenerii sai strategici

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, Statele Unite, Marea Britanie și Franța au desfașurat un atac coordonat in Siria, scrie b1.ro ”Romania condamna din nou folosirea armelor chimice in #Siria. Un asemenea act nu are niciun fel de justificare.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor.