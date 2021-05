Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al cetateanului roman care a fost ucis intr-o parcare in Franta va fi repatrieriat in cursul saptamanii viitoare, a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Externe. Totodata, Ambasada Romaniei la Paris a sugerat MAE si MAI sa fie luate eventuale masuri de siguranta publica in astfel…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca, urmare a demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Paris, autoritatile judiciare franceze si-au dat acordul pentru preluarea trupului neinsufletit al cetateanului roman care a fost ucis intr-o parcare in Franta in vederea repatrierii in…

- MAE a anunțat ca in urma demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Paris, autoritatile judiciare franceze si-au dat acordul pentru preluarea trupului neinsufletit al cetateanului roman care a fost ucis intr-o parcare in Franta in vederea repatrierii in cursul saptamanii viitoare.Șoferul roman…

- Autoritatile judiciare franceze si-au dat acordul pentru preluarea trupului neinsufletit al șoferului roman de TIR ucis cu sabia intr-o parcare in Franta in vederea repatrierii in cursul saptamanii viitoare, a anunțat vineri, 21 mai, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei…

- Autoritațile romane au cerut Franței masuri de siguranța pentru parcarile folosite de șoferii romani care tranziteaza aceasta țara, dupa ce un șofer roman de TIR a fost ucis cu o sabie intr-o parcare, zilele trecute. Ministerul Afacerilor Externe de la București anunța ca barbatul va putea fi adus in…

- Tragedia a avut loc intr-o parcare din nordul țarii. Luni, procuratura din Amiens a anuntat deschiderea unei anchete.Mihai Spataru se afla, duminica, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, alaturi de sotia sa. Tanarul i-a spus sotiei ca merge la toaleta si sa verifice incarcatura. Dupa ce a…

- Un șofer roman de TIR a fost injunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostrada din Franța. S-a intamplat intr-o parcare din nordul țarii, iar luni, procuratura din Amiens a anunțat deschiderea unei anchete. Mihai Spataru se afla, duminica, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, alaturi…

- Patru persoane au fost transportate la spital, fara a fi necesara internarea acestora. Niciunul dintre cei implicati nu a solicitat asistenta consulara. Reprezentantii aeroportului s-au declarat socati de incident si au precizat ca vor manifesta toleranta zero fata de violenta. "Ministerul Afacerilor…