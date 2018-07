Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul ambasadei din Atena, nu au fost primite pana acum solicitari de asistenta consulara referitoare la incendiile produse in Grecia, in urma carora au murit cel putin 60 de persoane, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marti, la solicitarea…