Stiri pe aceeasi tema

- “Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții oficiului consular, opt cetațeni romani au fost raniți in urma accidentului. Dintre aceștia, șase au primit ingrijiri la fața locului, iar ceilalți doi au suferit rani grave și au fost transportați la o unitate medicala din zona pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, duminica seara, ca accidentul rutier produs in cursul acestei zile pe drumul national 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in tara noastra, este in atentia Consulatului ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis duminica seara, la solicitarea AGERPRES, ca accidentul rutier produs in cursul acestei zile pe drumul national 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in tara noastra, este in atentia Consulatului…

- Accident cu trei romani raniti grav in Ungaria. Traficul a fost blocat spre granita, cele doua vehicule mergand, se pare, spre Romania. Un TIR si o camioneta, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit la 20 de km de granita, in dreptul localitatii Maroslele, potrivit Observator.tv . Accidentul s-a…

- Șapte romani și-au pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care erau a fost implicat intr-un accident rutier violent produs in apropiere de Budapesta, Ungaria. La locul tragediei a ajuns un șofer roman care a filmat scenele de coșmar care au urmat dupa impactul nimicitor. Ministerul…

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni un mesaj referitor la atentatele din Afganistan, in care au fost raniti si militari romani, aratand ca gandurile sale se indreapta catre toti cei care au avut de suferit de pe urma acestor evenimente tragice "M-a intristat profund vestea atentatelor din Afganistan,…

- Opt cetateni romani au fost raniti usor in urma unui accident produs duminica pe Aeroportul international ''Ferenc Liszt'' din Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze care transportau pasageri, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. ''Ambasada Romaniei la Budapesta are in atentie accidentul…

- In total, zece persoane au fost implicate in acest accident, doua suferind rani grave si fiind transportate la spital. Celelalte opt persoane au suferit vanatai si contuzii. Accidentul s-a produs duminica dimineata, la terminalul 2B, cand doua autobuze s-au ciocnit, iar unul transporta romani de la…