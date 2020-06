Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite joi ca in total 57 de romani din districtul Neukolln din Berlin au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar unul dintre acestia este in stare critica. De asemenea, arata MAE, conform informatiilor comunicate de autoritatile locale, aproximativ…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri ca 85 de cetateni romani care lucreaza la o ferma din Bavaria au fost testati ca infectati cu noul coronavirus in perioada 28 mai - 11 iunie, fiind asimptomatici, si in prezent se afla in carantina. Toate costurile referitoare la cazare si hrana…

- Autoritațile locale germane nu au notificat ambasada cu privire la infectarea cu SARS-CoV2 a cinci cetațeni romani, minori, elevi ai unei școli din districtul Spandau, Berlin, iar la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitari de asistența consulara, anunța MAE.Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca inca 10 romani angajati la abatorul din localitatea germana Birkenfeld, unde a fost depistat un focar de coronavirus, au fost confirmati cu COVID-19. La compania de prelucrare a carnii din localitatea germana Birkenfeld lucreaza aproximativ 500 de romani, iar…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca la compania de prelucrare a carnii din localitatea germana Birkenfeld lucreaza aproximativ 500 de romani, iar dintre acestia aproximativ 275 au fost infectati cu noul coronavirus.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca 399 de lucratori ai companiei din localitatea…

- 80 de muncitori romani au fost confirmati ca fiind infectați cu noul coronavirus, in Germania. Aceștia lucreaza la un abator in vestul tarii, din landul Renania de Nord-Westfalia. In total, la acea unitate au fost depistati pozitiv cu coronavirus 130 de lucratori. Ministerul Afacerilor Externe spune…

- Circa 500 dintre dintre cei peste 1.100 de angajați ai abatorului din Birkenfeld, de langa orașul Pforzheim din Germania, care s-a transformat intr-un focar de infecție cu coronavirus sunt romani, arata Ministerului Afacerilor Externe. In total 250 de persoane de la acest abator au fost depistate pozitiv…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca peste 200 de cetateni romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost infectați cu coronavirus. „Cu privire la cetațenii romani, lucratori in cadrul unui abator din Birkenfeld, de langa orașul Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), Republica…