Stiri pe aceeasi tema

- La 4 aprilie 2021, Romania sarbatorește Ziua NATO, o tradiție pe care țara noastra o marcheaza, de 17 ani, in prima duminica a lunii aprilie. Timp de peste 70 de ani, Alianța Nord-Atlantica a demonstrat capacitatea de a face fața celor mai dificile provocari de securitate, prin adaptarea sa continua,…

- CHIȘINAU, 20 mart – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a actualizat și la acest sfarșit de saptamana informația despre accesul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state. Republica Moldova se afla pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat/zona…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca a decis demiterea lui Octav Bjoza din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989, avand in vedere abordarea "incompatibila" cu…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a transmis ca nu exista ucraineni la bordul petrolierului „Davide B”, atacat de pirati in largul coastelor statului Benin. Anterior, presa a scris ca echipajul vasului capturat de pirati este format din cetațeni din Ucraina, Romania și Filipine. Purtatorul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vine cu voi detalii despre situația romanilor ramași blocați pe aeroportul din Cancun. Cetatenilor romani li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a cinci dintre ei. Cele cinci persoane carora nu li s-a permis accesul in țara se vor…

- Incepand de sambata, 23 ianuarie, ora 00:01, persoanele, care calatoresc pe cale aeriana sau maritima in Olanda din state sau zone de risc, inclusiv Romania, vor trebui sa prezinte, pe langa un test PCR negativ, efectuat in ultimele 72 de ore inainte de imbarcare, și un test rapid pentru coronavirus…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a semnalat diferenta de taxe pentru viza de munca in Regatul Unit atat partii britanice, cat si la nivel european si "a transmis argumentele pertinente care sa fundamenteze continuarea dialogului pe aceasta tema", arata un comunicat de presa. Autoritațile britanice…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 6 ianuarie 2021, o convorbire telefonica cu omologul lituanian, Gabrielius Landsbergis. Discutia a avut loc in contextul preluarii recente a functiei de ministru al afacerilor externe de catre omologul lituanian si tinand cont de importanta…