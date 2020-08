Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, începând de luni, 17 august, prezentarea unui test molecular negativ la infecția cu SARS-CoV-2, prelevat cu cel mult 72 de ore înainte, va fi obligatorie pentru toate categoriile de persoane care intra pe teritoriul Greciei, prin toate punctele…

- Daniel Buzdugan a anunțat pe rețelele de socializare ca și-a facut testul COVID-19. Mai in gluma, mai in serios, omul de radio și-a rugat cunoștințele sa se roage pentru el. Daniel Buzdugan a intrat in vacanța și se pregatește sa plece in Grecia, pe insula Creta, locul sau favorit pentru concediul…

- Grecia instituie obligativitatea prezentarii unui test COVID-19 negativ și pentru pasagerii din Romania care ajung cu avionul, pana acum aceasta condiție fiind doar la trecerea frontierei terestre.

- Autoritațile din Bosnia și Herțegovina au anunțat ca de joi cetațenii statelor membre, inclusiv romanii, vor fi nevoiți sa prezinte, la granița, un test negativ COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore,...

- Autoritatile elene pun in discutie eficacitatea testului Covid la intrarea in Grecia, dupa ce o romanca testata negativ, dupa recoltarea probei la granita, a dezvoltat boala cateva zile mai tarziu. Pe de alta parte, la miezul noptii au intrat in vigoare noile reguli, si cine a ajuns astazi in vama…

- Grecia a impus vineri masuri dure in vederea unei opriri a raspandirii noului coronavirus, in urma unei cresteri a infectiilor in randul turistilor care intra in tara prin punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria Promachonas, in nordul tarii, scrie presa greaca. Astfel, este necesar ca…

- Turistii care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere a frontierei Promachonas vor trebui sa prezinte incepand de marti, 14 iulie, ora locala 06.00, un test molecular negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte care sa ateste ca nu sunt infectati cu noul coronavirus, a decis guvernul de la Atena,…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…