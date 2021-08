Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va evacua o parte din cei aproximativ 100 de angajati ai ambasadei din Afganistan, a declarat luni Zamir Kabulov, reprezentantul special al presedintelui Vladimir Putin pentru Afganistan, la postul de radio Eho Moskvi, transmite Reuters.Oficialul a mai spus ca ambasadorul Rusiei in Afganistan,…

- Seful-adjunct al administratiei presedintelui Federatiei Ruse, Dmitrii Kozak, a declarat miercuri, 11 august, dupa intrevederea cu presedintele Maia Sandu, ca solutionarea conflictului de pe Nistru depinde de intelegerile dintre Chisinau si Tiraspol, iar Moscova este dispusa sa contribuie ca partile…

- In timpul negocierilor de la Moscova cu reprezentanții mișcarii talibane, partea rusa a confirmat inca o data ca intenția lor de a reface un emirat islamic in Afganistan este de neacceptat, iar talibanii au fost de acord cu faptul ca parțile implicate in conflictul afgan trebuie, pe durata tratativelor,…

- Cele trei servicii secrete rusesti au primit sarcina sa identifice modalitati practice de a-l sustine pe Trump, conform unui ordin ce pare a fi semnat de Putin.La momentul desfasurarii reuniunii de la Kremlin a Consiliului de securitate nationala, pe 22 ianuarie 2016, Trump era favoritul alegerilor…

- Talibanii au declarat vineri ca in prezent controleaza 85% din teritoriul Afganistanului, pe fondul ofensivei lor impotriva fortelor guvernamentale, transmite AFP, precizand ca afirmatia nu poate fi confirmata din surse independente. Intr-o conferinta de presa sustinuta la Moscova, un reprezentant taliban,…

- O delegație a talibanilor aflata la Moscova spune ca gruparea controleaza peste 85% din teritoriul Afganistanului și da asigurari Rusiei ca nu va permite ca țara sa fie folosita ca platforma pentru atacuri asupra altor țari, relateaza Reuters.

- CHIȘINAU, 4 iul - Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o reacție la reținerea lui Gheorghe Cavcaliuc pe Aeroportul Internațional Șeremetievo din Moscova. Ofițerul de presa al MAEIE, Daniel Voda, a comunicat pentru Sputnik Moldova ca preliminar, se constata nerespectarea…