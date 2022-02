Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a lansat miercuri un apel catre cetatenii ucraineni sa paraseasca Rusia cat de repede posibil din cauza riscului escaladarii militare cu Moscova, relateaza France Presse. ‘MAE recomanda cetatenilor ucraineni sa se abtina de la orice fel de calatorie in Rusia,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la maxim. Cetatenii romani aflati pe teritoriul Ucrainei sunt indemnati sa paraseasca cat mai rapid tara.

- Câțiva ruși au protestat la Moscova fața de iminenta invadare a Ucrainei de catre Rusia. Imediat, politistii i-au reținut pe protestatari, scrie stiripesurse.ro. Sase persoane care au protestat cu pancarte fața de posibila invadare a Ucrainei au fost reținute de polițiști. Protestul…

- Podoliak a explicat pentru France Presse ca "in apropiere de granitele ucrainene este mentinuta inca din primavara trecuta o concentrare importanta de trupe ruse", dar "pentru a exercita o presiune psihologica masiva" Rusia procedeaza la "rotatii in masa", manevre si deplasari de armament.Precizarile…

- Cetațenii americani din Ucraina sunt sfatuiți de reprezentanții Ambasadei SUA sa paraseasca ”acum” țara cu ajutorul zborurilor comerciale sau a altor variante de transport privat, potrivit unui mesaj publicat miercuri, 26 ianuarie pe site-ul reprezentanței diplomatice. ”Situația de securitate din Ucraina…

- Franta si-a sfatuit luni cetatenii sa amane calatoriile neesentiale in Ucraina si sa nu mearga in zonele de frontiera din nordul si estul tarii, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Rusia vecina, informeaza France Presse. ''In masura posibilitatilor, se recomanda amanarea calatoriilor neesentiale…