MAE: Cursurile internaționale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomați, între 25 iunie și 2 iulie la Poiana Brașov Cea de-a XXVII-a editie cursurilor internationale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomati se desfasoara, de sambata pana pe 2 iulie, la Poiana Brasov, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Tematicile de curs se vor raporta la contextul international actual, marcat de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, cu orientarea preponderenta catre subiecte strategice si din sfera securitatii, pastrand totodata cadrul general pentru discutii si dezbateri intre cursanti si lectori pe subiecte de interes din domeniul politicii externe, al istoriei si culturii romane, precizeaza un comunicat transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

