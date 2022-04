MAE: Cozi la trecerea frontierei între Bulgaria şi Turcia, se așteaptă până la opt ore Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca sunt cozi mari la trecerea frontierei intre Bulgaria si Turcia, unde se așteapta pana la opt ore, in timp ce la granița dintre Bulgaria si Grecia se sta in jur de trei ore. In contextul intarzierilor inregistrate la unele puncte de trecere a frontierelor dintre Bulgaria, Grecia si Turcia, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din cele trei state au facut demersuri pe langa autoritatile centrale si locale, solicitand sprijin pentru adoptarea masurilor necesare in vederea fluidizarii traficului auto in punctele de frontiera. „Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

