Stiri pe aceeasi tema

- Patru navigatori, intre care si un roman , aflati la bordul unui tanc petrolier au fost rapiti de pirati din Golful Guineei. Printre cei 23 de marinari de pe nava se aflau rusi, romani si filipinezi. In prezent, nava se afla in siguranta cu restul echipajului la bord. Potrivit unui comunicat al Sindicatului…

- MAE anunța constituirea unei celule de criza interinstituționale in cazul unei nave care ar fi fost atacata de pirați in Togo și mai mulți membri ai echipajului, intre care un roman, ar fi fost rapiți. Cu privire la informațiile din mass media internaționala privind un incident produs la data de 29…

- Nava petroliera Agisilaos a fost atacata de pirați duminica seara în Golful Guineei, la sud de Lome, Togo, în timp ce se deplasa de la Pointe-Noire, iar patru membri ai echipajului, printre care un român, au fos rapiți, relateaza Maritimebulletin.net.Potrivit sursei citate, marinarii…

- O nava care aparține unei companii din Marea Britanie a fost atacata, duminica seara, de pirați in Golful Guineei, la sud de Lome, Togo, in timp ce se deplasa de la Pointe-Noire. Cel puțin un roman se afla printre romanii rapiții duminica, potrivit Maritimebulletin.La bordul navei deținute de o companie…

- O nava sub pavilion britanic a fost atacata duminica de pirați, in apele Oceanului Atlantic. Din primele informații ar fi cel puțin patru ostatici, printre care se numara și un roman. Nava, aflata sub pavilionul Marii Britanii, avea la bord un echipaj compus din 23 de persoane in momentul incidentului.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca la trei decenii de la revoluția din 1989, Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. Klaus Iohannis: „A trecut un an de la alegerile prezidențiale,…

- Dupa nenumarate zvonuri false și amanari, serviciul de plați al Google este disponibil și in Romania, dar nu direct, ci prin aplicațiile mobile ale instituțiilor partenere. Google a colaborat cu Mastercard și Visa pentru lansarea serviciului in Romania. La acest moment, Google Pay este disponibil in…

- "Iohannis nu se poate ridica la nivelul gravitații momentului pe care il traversam. Un președinte de țara ar fi dat romanilor un mesaj de incredere și speranța ca lucrurile sunt sub control. In schimb, Iohannis ramane și acum doar președintele PNL, care se lupta cu Opoziția și cetațenii, gasiți…